ЗАДЕРЖАНЫ ПОСТАВЩИКИ МЕТАДОНА

География преступной группы, в которую входили два жителя Ростова-на-Дону, охватывала сразу несколько районов республики. Свою деятельность они осуществляли посредством так называемых закладок.

Сухум. 25 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления за оборотом наркотиков МВД РА задержали поставщиков с партией метадона. Вес исследованного в экспертно-аналитическом центре вещества, изъятого в ходе оперативных мероприятий составил порядка 350 грамм. Губительный порошок средней стоимостью на черном рынке до 14 млн рублей предназначался для сбыта нашим гражданам.

«Уникальность данной спецоперации заключается в том, что впервые за долгое время нами был задержан непосредственно наркоторговец, который находясь непосредственно на территории РА часто осуществлял через своих посредников – так называемых закладчиков, закладку наркотиков с дальнейшей их реализацией.

Данный наркоканал является одним из крупнейших наркоканалов на территории Республики Абхазия. И мы с полной уверенностью можем сказать, что этот канал пресечен, в данный момент все лица находятся под следствием и будут наказаны по всей строгости нашего закона», – сказал начальник УКОН Астамур Пачалия:

В селе Нижняя Эшера правоохранители задержали 38-летнего Сурама Квеквескири, у которого в ходе личного досмотра был изъят пакет с 19 фольгированными свертками, с расфасованными наркотическим веществом метадон. По его признанию, наркотическое средство он приобрел путем т.н. «закладок».

Следственным отделом Сухумского района в отношении Сурама Квеквескири возбуждено уголовное дело, ему вменяется незаконное приобретение наркотиков, хранение и перевозка с целью сбыта а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере.

«17 сентября 2020 года в селе Нижняя Эшера, входе проведения оперативно-розыскных мероприятий нами был задержан Квеквескири Сурам Джуикович. Задержали его при попытке к бегству, и уже в ходе личного досмотра мы обнаружили у него вещество белого цвета, которое в последствии эксперты определили – метадон», – сказал Астамур Пачалия.

Далее правоохранители стали разрабатывать полученную оперативным путем информацию. Уже на следующий день задержали Артура Никитина и Романа Сачко. В ходе личного досмотра у Сачко нашли при себе наркотик в изолированном свертке, аналогично расфасованный наркотик изъят и у гражданина Никитина. Большую часть наркотического вещества задержанные хранили в салоне автомобиля, где его и обнаружили сотрудники УКОН. Кроме того оба гражданина признались, что расфасовывали это вещество в фольгу, а потом делали «закладки», место положения которых позднее сообщали покупателям товара.

«Это произошло в ходе реализации разрабатываемой информации о том, что появился новый наркоканал, ранее не известный. В кругах наркозависимых этот наркоканал назывался «цыганским» и в частности его называли по имени Джулия. Нами проводился ряд оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий, в ходе которых мы установили, что в городе Новый Афон находятся т.н. наркоторговцы. Уже 18 сентября 2020 года на территории гостиницы «Царская аллея» они были задержаны.

Задержанный Никитин Артур Петрович гражданин РФ, уроженец и житель города Ростова-на-Дону. Он является непосредственно самим наркоторговцем, который приехал на территорию Абхазии со своим т.н. закладчиком, которому показывал, как и где закладывать метадон. Можно сказать, что привез его на обучение», - пояснил Астамур Пачалия

Больший интерес у наркоторговцев вызвал именно Новый Афон , где ими было сделано самое большое количество закладок. Объяснить интерес к этому курортному городу довольно просто, в это время года среди приезжих ростовчанина могли легко затеряться среди множества туристов.

Свой преступный умысел граждане России пытались реализовать и в Сухумском районе. В ходе оперативных мероприятий в отношении граждан Сачко и Никитина сотрудниками милиции из мест сделанных ранее закладок изъято свыше 54 грамм наркотического вещества, расфасованного в 52 фольгированных свертка.

Артур Никитин и Роман Сачко находятся под следствием. В отношении последних за сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

По словам начальника УКОН Астамура Пачалия, следственно-оперативные мероприятия в отношении задержанных лиц продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.