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Абхазия Информ

МИНЭКОНОМИКИ: ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОПЛИВНОГО РЫНКА АБХАЗИИ ПЕРЕСМОТРЯТ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Новости Вторник, 03 августа 2021 22:03
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МИНЭКОНОМИКИ: ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОПЛИВНОГО РЫНКА АБХАЗИИ ПЕРЕСМОТРЯТ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Сухум. 3 августа 2021. Абхазия-Информ. В ближайшее время будут пересмотрены условия работы участников топливного рынка. Об этом говорится в сообщении на официальной странице в соцсети Инстаграмм вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.

Кристина Озган провела совещание с представителями бизнеса в сфере продажи топлива. Руководители топливных компаний рассказали руководству Минэкономики о финансовом состоянии организаций, отметив, что устойчивый рост закупочных цен на бензин способствует возникновению топливного кризиса в стране

По словам представителей топливных компаний, все они уже работают в убыток, несмотря на недавнее повышение предельной стоимости на нефтепродукты

Участники совещания обсудили регуляторные меры выхода из ситуации, возможности применения отсрочки таможенных платежей и изменения предельной стоимости нефтепродуктов, государственного субсидирования и многое другое

Кристина Озган попросила топливные компании, несмотря на сложности, осуществить августовский закуп бензина в объеме необходимой потребности с учётом қурортного сезона

Вице-премьер заверила, что для участников топливного рынка будут в ближайшее время пересмотрены условия работы

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