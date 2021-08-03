ЗА СУТКИ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 3 августа 2021. Абхазия-Информ. По информации Оперативного штаба за 3 августа в Гудаутской ЦРБ скончались две женщины 81 и 84 лет, а также мужчина 95 лет.
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 547 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 141 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 184 пациента, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 47, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22368 человек. Зарегистрировано 316 летальных случаев. Выздоровели 18189 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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