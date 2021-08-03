ЗА СУТКИ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 3 августа 2021. Абхазия-Информ. По информации Оперативного штаба за 3 августа в Гудаутской ЦРБ скончались две женщины 81 и 84 лет, а также мужчина 95 лет.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 547 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 141 из них.