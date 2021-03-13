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Абхазия Информ

ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ВЫЯВЛЕН У 31 ЧЕЛОВЕКА

Новости Суббота, 13 марта 2021 20:48
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ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ВЫЯВЛЕН У 31 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 13 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 157 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 31 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 31 человек, у 15 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Ткуарчалской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ - 8.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13072 человека. Зарегистрировано 204 летальных случая. Выздоровели 12520 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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