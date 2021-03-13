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Абхазия Информ

В СЕЛЕ БЕДИА ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА НАЧАЛОСЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГИ

Новости Суббота, 13 марта 2021 11:54
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В СЕЛЕ БЕДИА ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА НАЧАЛОСЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГИ

Сухум. 13 марта 2021. Абхазия-Информ. Начаты работы по строительству моста и объездного участка дороги в селе Бедиа ду Ткуарчалского района, сообщает сайт министерства экономики. Дорога, связывавшая три села (Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа) с городом Ткуарчал и два жилых дома пострадали в результате оползня 22 января.

Вице-премьер, министр –экономики Кристина Озган, глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия, генеральный директор ГП «Абхазберегозащита» Гурам Харазия, генеральный директор ГП «Апсныргылара» Руслан Тванба, Начальник УКС Тимур Агрба, начальник Государственного Управления землепользования и кадастра Адамыр Ахуба побывали на месте оползневого участка.

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Генеральный директор ГП «Абхазберегозащита» Гурам Харазия рассказал о ходе работ по восстановлению транспортного сообщения между селами и городом Ткуарчал в обход сошедшего оползня. Предстоит построить мост по правому берегу реки Оходжа и проложить новый объездной участок дороги общей протяженностью 400 метров.

Изготовлены и доставлены на место бетонные блоки, необходимые для строительства опор нового моста. С помощью спецтехники срезан грунт, частично засыпан балласт. На днях запланировано начать бетонные работы на месте установки опор. В данный момент временные неудобства создает ухудшившаяся погода. Тем не менее специалисты планируют завершить все строительные работы в течение полутора месяцев.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 13 марта 2021 12:06
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