ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ НАГРУЗОК В СТОЛИЦЕ ВВОДИТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

«От рынка до улицы Чочуа – взаимопроникающие части города, отдельных выделенных районов по отключениям нет. Будут отключаться попеременно, по очереди. В связи с перегрузом трансформаторных мощностей на подстанциях «Сухум 1» и «Сухум 2» будут производиться отключения по нагрузкам, по ситуации. Ориентировочно где-то на час. В каком бы районе не выключили, это будет на час», - пояснил он. По словам Джинджолия, увеличение потребления электричества наблюдается и из-за наступивших мартовских холодов, и из-за необнаруженных пока и не отключенных майнинг-аппаратов. «Все это совокупная проблема. Нагрузки спадут, электричество перестанут отключать», - сказал начальник СУЭС.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.