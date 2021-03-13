 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАН ТАНИЯ: ГРУЗИЯ СЧИТАЕТ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ СВОИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
марта 05 2021

КАН ТАНИЯ: ГРУЗИЯ СЧИТАЕТ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ СВОИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Мнение бывшего первого замминистра иностранных дел Абхазии о абхазо-грузинских отношениях.   "Принцип взаимности и взаимоотношения с Грузией…
МАСТЕРОВОЙ ПРОФИ НАРАСХВАТ ВЕЗДЕ
ноября 13 2020
МАСТЕРОВОЙ ПРОФИ НАРАСХВАТ ВЕЗДЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА СТУДЕНТОВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ – ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ»
октября 26 2020
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА СТУДЕНТОВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ – ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ»

В мире

У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
марта 11 2021

У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

Сухум. 11 марта 2021. Абхазия-Информ. 366 дней назад в нашу жизнь пришел коронавирус и, как…
РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В СОЧИ
марта 06 2021
РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В СОЧИ
БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ
февраля 24 2021
БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ НАГРУЗОК В СТОЛИЦЕ ВВОДИТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Новости Суббота, 13 марта 2021 11:24
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ НАГРУЗОК В СТОЛИЦЕ ВВОДИТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Сухум. 13 марта 2021. Абхазия-Информ. Начальник СУЭС Тимур Джинджолия рассказал, что графика отключения электричества по районам столицы нет, специалисты будут реагировать по ситуации.

«От рынка до улицы Чочуа – взаимопроникающие части города, отдельных выделенных районов по отключениям нет. Будут отключаться попеременно, по очереди. В связи с перегрузом трансформаторных мощностей на подстанциях «Сухум 1» и «Сухум 2» будут производиться отключения по нагрузкам, по ситуации. Ориентировочно где-то на час. В каком бы районе не выключили, это будет на час», - пояснил он. По словам Джинджолия, увеличение потребления электричества наблюдается и из-за наступивших мартовских холодов, и из-за необнаруженных пока и не отключенных майнинг-аппаратов. «Все это совокупная проблема. Нагрузки спадут, электричество перестанут отключать», - сказал начальник СУЭС.  

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

Прочитано 6 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В СЕЛЕ БЕДИА ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА НАЧАЛОСЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.