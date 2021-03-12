СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 12 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 160 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 17 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 31 человек, у 10 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 68 лет. Основной диагноз пациентки новая коронавирусная инфекция, также у нее была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина скончалась 11 марта.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Ткуарчалской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ - 10.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13041 человек. Зарегистрировано 204 летальных случая. Выздоровели 12507 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.