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Абхазия Информ

ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ К РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

Новости Пятница, 12 марта 2021 14:36
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ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ К РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

Сухум. 12 марта 2021. Абхазия-Информ. Сухумский Дом Юношества в рамках проекта «Профориентация молодежи через привлечение к рабочим профессиям» объявляет набор участников на бесплатный образовательный курс по живописи, скульптуре, гончарному делу, традиционным абхазским орнаментам, этнографии Абхазии, истории культуры и т.д.

Курс рассчитан на предприимчивых, целеустремленных и творческих молодых людей, которые хотят узнать больше о традиционных абхазских ремёслах и развить необходимые для этой сферы навыки.

Участники образовательного курса также получат знания по основам предпринимательства, по организации и ведению собственного малого бизнеса.

Возраст: от 14 до 21.

Срок обучения - 5 месяцев.

Анкеты принимаются до 24 марта.

Количество участников ограничено.

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