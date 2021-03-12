ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ К РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
Сухум. 12 марта 2021. Абхазия-Информ. Сухумский Дом Юношества в рамках проекта «Профориентация молодежи через привлечение к рабочим профессиям» объявляет набор участников на бесплатный образовательный курс по живописи, скульптуре, гончарному делу, традиционным абхазским орнаментам, этнографии Абхазии, истории культуры и т.д.
Курс рассчитан на предприимчивых, целеустремленных и творческих молодых людей, которые хотят узнать больше о традиционных абхазских ремёслах и развить необходимые для этой сферы навыки.
Участники образовательного курса также получат знания по основам предпринимательства, по организации и ведению собственного малого бизнеса.
Возраст: от 14 до 21.
Срок обучения - 5 месяцев.
Анкеты принимаются до 24 марта.
Количество участников ограничено.
Последнее от Super User
- СУДЬЕЙ ГУДАУТСКОГО СУДА ИЗБРАНА АИВИТА ПАГАВА
- АКЦИЯ В ПАМЯТЬ МАРТОВСКИХ СОБЫТИЙ 1993 ГОДА
- ГЛАВА МЧС ВСТРЕТИЛСЯ С АБИТУРИЕНТАМИ
- ИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 26 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО СОБРАНИЯ
- ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗА НА ПОДСТАНЦИИ "СУХУМ-1" ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ СВЕТА