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Абхазия Информ

СУДЬЕЙ ГУДАУТСКОГО СУДА ИЗБРАНА АИВИТА ПАГАВА

Новости Пятница, 12 марта 2021 14:26
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СУДЬЕЙ ГУДАУТСКОГО СУДА ИЗБРАНА АИВИТА ПАГАВА

Сухум. 12 марта 2021. Абхазия-Информ. Депутаты парламента избрали Аивиту Пагава на должность судьи Гудаутского суда.

Сегодня в парламенте проходит очередное заседание сессии Народного Собрания, в повестке дня которого восемь вопросов. По результатам тайного голосования 27 депутатов - за, трое проголосовали против.

Пагава Аивита Витальевна, 18 марта 1982 года рождения.

В 2004 году окончила Московский институт предпринимательства и права, присвоена квалификация юриста по специальности «юриспруденция».

С 15 июня 2005 года по 20 октября 2005 года - референт правового и аналитического отдела Народного Собрания- Парламента Республики Абхазия.

С 20 октября 2005 года по 29 июня 2009 года - старший референт правового и аналитического отдела Народного Собрания- Парламента Республики Абхазия.

С 29 июня 2009 года по 31 марта 2016 года - главный советник спикера Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия по правовым вопросам.

С 31 марта 2016 года по март 2021 года - юрист правового отдела ГУ Рицинского реликтового национального парка.

В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия «О судебной власти» по результатам рассмотрения заявления и представленных материалов, исходя из уровня профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия рекомендовала кандидатуру Пагава Аивиты Витальевны на должность судьи Гудаутского районного суда.

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