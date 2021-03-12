АКЦИЯ В ПАМЯТЬ МАРТОВСКИХ СОБЫТИЙ 1993 ГОДА
Сухум. 12 марта 2021. Абхазия-Информ. 14 марта Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум проведет мероприятие, посвященное трагическим событиям мартовского наступления.
В его рамках запланировано посещение могилы Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба и мест боевой Славы, расположенных вдоль линии реки Гумиста. Начало мероприятия в 10:00 в с. Нижняя Эшера Сухумского района, на западной стороне р. Гумиста.
На могиле Первого Президента и у расположенных неподалеку памятников павшим защитникам Апсны состоится возложение цветов и венков. Дальнейший маршрут следования: с. Нижняя Эшера – Учхоз – ул. Гумистинская – с. Гумиста – Верхний мост.
По пути следования планируется возложение цветов к мемориалам, посвященным Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
Ветераны расскажут представителям молодого поколения о мартовской наступательной операции и своем боевом пути.
Акция завершится зажжением свечей у мемориала павшим Героям, расположенного у верхнего Гумистинского моста.
Организаторы приглашают ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, членов семей павших защитников Апсны и всех желающих принять участие в акции.
Об этом сообщает сайт столицы.