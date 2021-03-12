 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАН ТАНИЯ: ГРУЗИЯ СЧИТАЕТ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ СВОИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
марта 05 2021

КАН ТАНИЯ: ГРУЗИЯ СЧИТАЕТ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ СВОИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Мнение бывшего первого замминистра иностранных дел Абхазии о абхазо-грузинских отношениях.   "Принцип взаимности и взаимоотношения с Грузией…
МАСТЕРОВОЙ ПРОФИ НАРАСХВАТ ВЕЗДЕ
ноября 13 2020
МАСТЕРОВОЙ ПРОФИ НАРАСХВАТ ВЕЗДЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА СТУДЕНТОВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ – ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ»
октября 26 2020
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА СТУДЕНТОВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ – ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ»

В мире

У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
марта 11 2021

У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

Сухум. 11 марта 2021. Абхазия-Информ. 366 дней назад в нашу жизнь пришел коронавирус и, как…
РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В СОЧИ
марта 06 2021
РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В СОЧИ
БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ
февраля 24 2021
БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АКЦИЯ В ПАМЯТЬ МАРТОВСКИХ СОБЫТИЙ 1993 ГОДА

Новости Пятница, 12 марта 2021 14:15
Оцените материал
(0 голосов)
АКЦИЯ В ПАМЯТЬ МАРТОВСКИХ СОБЫТИЙ 1993 ГОДА

Сухум. 12 марта 2021. Абхазия-Информ. 14 марта Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум проведет мероприятие, посвященное трагическим событиям мартовского наступления.

В его рамках запланировано посещение могилы Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба и мест боевой Славы, расположенных вдоль линии реки Гумиста. Начало мероприятия в 10:00 в с. Нижняя Эшера Сухумского района, на западной стороне р. Гумиста.

На могиле Первого Президента и у расположенных неподалеку памятников павшим защитникам Апсны состоится возложение цветов и венков. Дальнейший маршрут следования: с. Нижняя Эшера – Учхоз – ул. Гумистинская – с. Гумиста – Верхний мост.

По пути следования планируется возложение цветов к мемориалам, посвященным Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Ветераны расскажут представителям молодого поколения о мартовской наступательной операции и своем боевом пути.

Акция завершится зажжением свечей у мемориала павшим Героям, расположенного у верхнего Гумистинского моста.

Организаторы приглашают ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, членов семей павших защитников Апсны и всех желающих принять участие в акции.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 12 марта 2021 14:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА МЧС ВСТРЕТИЛСЯ С АБИТУРИЕНТАМИ СУДЬЕЙ ГУДАУТСКОГО СУДА ИЗБРАНА АИВИТА ПАГАВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.