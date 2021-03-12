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Абхазия Информ

ГЛАВА МЧС ВСТРЕТИЛСЯ С АБИТУРИЕНТАМИ

Новости Пятница, 12 марта 2021 14:04
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ГЛАВА МЧС ВСТРЕТИЛСЯ С АБИТУРИЕНТАМИ

Сухум. 12 марта 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась традиционная встреча руководства спасательного ведомства страны с абитуриентами, планирующими поступление в профильные вузы МЧС Российской Федерации, а также с родителями абитуриентов.

В этом году подано 18 заявок на поступление в Академию гражданской защиты и Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Абитуриенты будут сдавать экзамены по математике, физике, русскому языку и физической подготовке.

В своем приветственном слове министр по ЧС, генерал-лейтенант Лев Квициния особо подчеркнул, что с каждым годом требования к поступающим становятся все строже. В этой связи абитуриентам необходимо с особой ответственностью подойти к экзаменационным испытаниям, соизмерить свои возможности и базовую подготовку со спецификой будущей профессии и связанными с ней трудностями реальной службы. Нерадивое отношение курсантов к учебному процессу, а также нарушения уставного порядка и дисциплины будут жестко пресекаться вплоть до отчисления из вузов.

Лев Квициния пожелал всем абитуриентам успехов во вступительных испытаниях, которые стартуют во второй половине весны.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 12 марта 2021 14:08

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