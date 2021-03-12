ГЛАВА МЧС ВСТРЕТИЛСЯ С АБИТУРИЕНТАМИ
Сухум. 12 марта 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась традиционная встреча руководства спасательного ведомства страны с абитуриентами, планирующими поступление в профильные вузы МЧС Российской Федерации, а также с родителями абитуриентов.
В этом году подано 18 заявок на поступление в Академию гражданской защиты и Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Абитуриенты будут сдавать экзамены по математике, физике, русскому языку и физической подготовке.
В своем приветственном слове министр по ЧС, генерал-лейтенант Лев Квициния особо подчеркнул, что с каждым годом требования к поступающим становятся все строже. В этой связи абитуриентам необходимо с особой ответственностью подойти к экзаменационным испытаниям, соизмерить свои возможности и базовую подготовку со спецификой будущей профессии и связанными с ней трудностями реальной службы. Нерадивое отношение курсантов к учебному процессу, а также нарушения уставного порядка и дисциплины будут жестко пресекаться вплоть до отчисления из вузов.
Лев Квициния пожелал всем абитуриентам успехов во вступительных испытаниях, которые стартуют во второй половине весны.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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