ГЛАВА МЧС ВСТРЕТИЛСЯ С АБИТУРИЕНТАМИ

Сухум. 12 марта 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась традиционная встреча руководства спасательного ведомства страны с абитуриентами, планирующими поступление в профильные вузы МЧС Российской Федерации, а также с родителями абитуриентов.

В этом году подано 18 заявок на поступление в Академию гражданской защиты и Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Абитуриенты будут сдавать экзамены по математике, физике, русскому языку и физической подготовке.

В своем приветственном слове министр по ЧС, генерал-лейтенант Лев Квициния особо подчеркнул, что с каждым годом требования к поступающим становятся все строже. В этой связи абитуриентам необходимо с особой ответственностью подойти к экзаменационным испытаниям, соизмерить свои возможности и базовую подготовку со спецификой будущей профессии и связанными с ней трудностями реальной службы. Нерадивое отношение курсантов к учебному процессу, а также нарушения уставного порядка и дисциплины будут жестко пресекаться вплоть до отчисления из вузов.

Лев Квициния пожелал всем абитуриентам успехов во вступительных испытаниях, которые стартуют во второй половине весны.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.