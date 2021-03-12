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Абхазия Информ

ИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 26 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО СОБРАНИЯ

Новости Пятница, 12 марта 2021 12:48
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ИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 26 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО СОБРАНИЯ

Сухум. 12 марта 2021. Абхазия-Информ. Сухумская избирательная комиссия продолжает регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Сухумского городского Собрания. На сегодняшний день зарегистрировано 26 инициативных групп. Об этом сообщает сайт akya-suhum.info.

Председатель избиркома Адгур Лагвилава уточнил, что «выдвигаются кандидатами в депутаты, в основном, мужчины. Работают они в разных сферах, есть архитектор, начальник управления минэкономики, стоматолог, предприниматель, инженер, юрист. Самый старший кандидат 1968, самый молодой - 1996 года рождения. И всего две женщины среди них».

2 марта Сухумская избирательная комиссия приступила к регистрации инициативных групп кандидатов в депутаты столичного собрания. В соответствии с законом «О выборах в органы местного самоуправления», право выдвижения кандидатов в депутаты Собрания принадлежит избирательным объединениям и группам избирателей.

Под избирательным объединением понимаются политические партии, уставы которых зарегистрированы Минюстом РА, избирательные объединения коллективов предприятии, учреждений, организаций, учебных заведений, собрания избирателей по месту жительства.

«Выдвижение кандидатов в депутаты Собрания начинается за 40 и заканчивается за 20 дней до выборов. Избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют. Пока не зарегистрировано ни одно избирательное объединение», - подчеркнул Адгур Лагвилава.

 

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