ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗА НА ПОДСТАНЦИИ "СУХУМ-1" ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ СВЕТА

Как рассказал начальник диспетчерской службы СУЭС Гарри Багателия. Это решение было принято из-за перегрузок на главном трансформаторе “Сухум 1” и “Сухум 2”.

Отключения затронут район Республиканской больницы, ботанического сада, Нового района, район рынка и массив.

Багателия добавил, что это – вынужденная мера, чтобы спасти трансформатор от пожара.

Ограничения в этих районах будут действовать до тех пор, пока нагрузки не снизятся.

Об этом сообщает "Черноморэнерго".