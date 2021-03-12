ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗА НА ПОДСТАНЦИИ "СУХУМ-1" ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ СВЕТА
Сухум. 12 марта 2021.Абхазия-Информ. В Сухуме ввели ограничения подачи электричества.
Как рассказал начальник диспетчерской службы СУЭС Гарри Багателия. Это решение было принято из-за перегрузок на главном трансформаторе “Сухум 1” и “Сухум 2”.
Отключения затронут район Республиканской больницы, ботанического сада, Нового района, район рынка и массив.
Багателия добавил, что это – вынужденная мера, чтобы спасти трансформатор от пожара.
Ограничения в этих районах будут действовать до тех пор, пока нагрузки не снизятся.
Об этом сообщает "Черноморэнерго".
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