ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 13 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 11 марта 2021.Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 161 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 13 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 человек, у 20 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 9.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13024 человека. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12440 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.