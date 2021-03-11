ДО 12 АПРЕЛЯ ПРОДЛЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Сухум. 11 марта 2021.Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры продлены до 12 апреля 2021 года.
Распоряжение было подписано на основании Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 09 марта 2021 года.
До 12 апреля 2021 года запрещается: проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания; проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях; функционирование объектов спорта (в том числе, фитнесцентры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе; деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун; деятельность образовательных кружков, танцевальных и репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях; деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений; перевозка общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски); доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям общественного транспорта и такси, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски.
Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.