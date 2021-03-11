 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАН ТАНИЯ: ГРУЗИЯ СЧИТАЕТ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ СВОИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
марта 05 2021

КАН ТАНИЯ: ГРУЗИЯ СЧИТАЕТ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ СВОИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Мнение бывшего первого замминистра иностранных дел Абхазии о абхазо-грузинских отношениях.   "Принцип взаимности и взаимоотношения с Грузией…
МАСТЕРОВОЙ ПРОФИ НАРАСХВАТ ВЕЗДЕ
ноября 13 2020
МАСТЕРОВОЙ ПРОФИ НАРАСХВАТ ВЕЗДЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА СТУДЕНТОВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ – ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ»
октября 26 2020
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА СТУДЕНТОВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ – ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ»

В мире

У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
марта 11 2021

У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

Сухум. 11 марта 2021. Абхазия-Информ. 366 дней назад в нашу жизнь пришел коронавирус и, как…
РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В СОЧИ
марта 06 2021
РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В СОЧИ
БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ
февраля 24 2021
БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДО 12 АПРЕЛЯ ПРОДЛЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Новости Четверг, 11 марта 2021 17:34
Оцените материал
(0 голосов)
ДО 12 АПРЕЛЯ ПРОДЛЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Сухум. 11 марта 2021.Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры продлены до 12 апреля 2021 года.

Распоряжение было подписано на основании Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 09 марта 2021 года.

До 12 апреля 2021 года запрещается: проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания; проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях; функционирование объектов спорта (в том числе, фитнесцентры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе; деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун; деятельность образовательных кружков, танцевальных и репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях; деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений; перевозка общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски); доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям общественного транспорта и такси, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски.

Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА «АРУАА» ПРИЗВАЛИ АСЛАНА БЖАНИЯ УЙТИ В ОТСТАВКУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.