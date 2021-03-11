ДО 12 АПРЕЛЯ ПРОДЛЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Распоряжение было подписано на основании Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 09 марта 2021 года.

До 12 апреля 2021 года запрещается: проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания; проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях; функционирование объектов спорта (в том числе, фитнесцентры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе; деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун; деятельность образовательных кружков, танцевальных и репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях; деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений; перевозка общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски); доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям общественного транспорта и такси, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски.

Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.