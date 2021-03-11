ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА «АРУАА» ПРИЗВАЛИ АСЛАНА БЖАНИЯ УЙТИ В ОТСТАВКУ

Сухум. 11 марта 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялся очередной девятый съезд общественной ветеранской организации "Аруаа", в котором приняло участие около 700 человек. Результатом мероприятия стала принятая резолюция, в которой делегаты съезда призвали президента Абхазии Аслана Бжания уйти в отставку.

«Осознавая всю меру ответственности, лежащую на ветеранах, учитывая сложную общественно-политическую ситуацию в стране, мы принимаем настоящую резолюцию.

Что имеем почти за год, прошедший после выборов президента:

- Ещё больше возросла нагрузка на налогоплательщиков по содержанию чиновничьего аппарата.

- Не приняты основополагающие законы по противодействию коррупции (20 статья Конвенции ООН).

- По-прежнему не раскрыты громкие уголовные дела. Криминогенная ситуация, в целом, остаётся без улучшений, как и ситуация на дорогах, проблемы наркомании.

- Социально-экономическое положение граждан, пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, в том числе из-за задержек по пенсии, ухудшилось.

- Не начата реформа рынка труда, на работу по-прежнему устраиваются по звонку, а не по конкурсу.

- Вместо обещанной прозрачности и открытости власть всеми силами старается заглушить голос оппозиции, особенно на АГТРК.

- Ошибкой кадровой политики Президента стал ряд увольнений наиболее эффективных управленцев, а также попытки их уголовного преследования, начались аресты политических оппонентов.

- Отменена система безналичных расчетов с пенсионерами, из-за чего пожилые люди вынуждены проводить часы в очередях Сбербанка.

- Грубейшие ошибки и игнорирование мнения профессионалов привели по неофициальным данным к смерти более 300 человек во время коронавирусной инфекции.

Провалом президентской команды стала легализация деятельности по добыче криптовалюты. Месяц не продержалось решение правительства. Отсутствие тепла и света в домах наших граждан в период пандемии, сгоревшее оборудование и электроприборы, кризис энергосистемы.

Самым большим промахом президента стала внешнеполитическая концепция, предполагающая «многоуровневость» в переговорах с Грузией. В это время есть чиновники, которые предлагают внести изменения в закон о гражданстве. Есть случаи, когда пользуясь противоречиями в законодательстве, суды принимают решение о выдаче гражданства Абхазии, гражданам Грузии, игнорируя данные СГБ.

Для одного года работы слишком много просчетов, подрывающих устои государства. Мы не призываем к референдуму и революциям, а предлагаем президенту во имя интересов государства и народа подать в добровольную отставку. Такое решение без всяких митингов и революций позволит спокойно провести выборы и к управлению государством придут люди, не причастные к насильственной смене власти.

Так же обращаемся к депутатам парламента, чтобы исключить антиконституционные методы смены власти экстренно принять закон об импичменте президенту.

11 марта, Сухум»