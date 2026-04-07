МИНЭК АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики Республики Абхазия сообщает, что с 7 апреля 2026 года начинается отбор инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия, для льготного кредитования.

Цель данного отбора – поддержка и развитие значимых инвестиционных инициатив, способствующих повышению уровня социально-экономического развития – увеличение объема валового внутреннего продукта, объема и ассортимента экспортируемой продукции, количества рабочих мест, объемов налоговых поступлений в бюджетную систему.

Основные параметры инвестиционных проектов: минимальная стоимость инвестиционного проекта – 50 млн рублей; собственные средства инвестора – не менее 10%; основные сферы реализации инвестиционных проектов – сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственное продукции, легкая промышленность, создание и эксплуатация средств размещения.

Перечень документов, необходимых для подачи заявления и форма заявления опубликованы на сайте Министерства экономики Абхазии в разделе «Документы».

Контактная информация:

Для получения дополнительной информации и консультаций по вопросам участия в отборе, просьба обращаться в Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Республики Абхазия:

Адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, д. № 16, 2 этаж, офис № 6

Телефон: +7 (840) 229-42-22