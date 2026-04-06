ДНР И АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О ДЕШЕВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ТУРИСТОВ И БИЗНЕСА

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и президент Абхазии Бадра Гунба достигли принципиальной договорённости о взаимном снижении стоимости роуминга для абонентов двух республик. Соответствующее заявление прозвучало после жалоб жителей Донбасса на «кусающиеся» международные цены во время поездок в Абхазию.

Поводом для переговоров стали нарекания граждан ДНР, которые неоднократно сетовали на высокую стоимость мобильной связи при нахождении на территории Абхазии.

Как пояснил Пушилин в своём Telegram-канале, донецкий оператор «Феникс» уже работает в республике, однако тарифы остаются на уровне международного роуминга, что создаёт неудобства для путешественников и предпринимателей. В ответ на это стороны договорились «найти возможности», чтобы сделать условия для абонентов обоих регионов «вменяемыми».

Переговоры прошли в конструктивном ключе: Пушилин и Гунба обсудили техническую сторону вопроса, включая межоператорские расчёты и возможные механизмы компенсации выпадающих доходов сотовых компаний.

Глава ДНР выразил уверенность, что «перспективы в этом вопросе есть». Хотя конкретные цифры и сроки пока не называются, сам факт политической воли на высшем уровне – важный сигнал для мобильных операторов, которые до сих пор работали в режиме стандартного международного биллинга.

Абхазия, признанная Россией и несколькими другими государствами, остаётся популярным туристическим направлением для жителей Донбасса, особенно в курортный сезон. Снижение роуминга ударит не только по кошелькам отдыхающих, но и по малому бизнесу, который ведёт регулярные звонки между регионами.

Ожидается, что следующий раунд консультаций с участием профильных министерств и операторов связи («Феникс» со стороны ДНР и абхазские мобильные компании) состоится в ближайшие недели, после чего последуют конкретные тарифные предложения.