БАШКИРИЯ И АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. На полях экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее» премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и премьер-министр Абхазии Валерий Делба подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 12 апреля 2023 года.

Андрей Назаров отметил, что обновлённое соглашение открывает новые возможности для регионального бизнеса и науки.

По итогам соглашения стороны создают условия для функционирования совместных предприятий, разработки и реализации взаимовыгодных проектов, уделяя особое внимание развитию инфраструктуры Абхазии и решению экономических, коммунальных, экологических и гуманитарных вопросов.

Сотрудничество с Абхазией в Башкирии ведётся в соответствии с нацпроектом «Международная кооперация и экспорт».