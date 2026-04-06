РЭЦ НАМЕРЕН ПОДДЕРЖАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В АБХАЗИИ

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), министерство экономики Абхазии и ООО ААПК «Золотой Берег» заключили трехсторонний меморандум о взаимопонимании в рамках инвестиционного проекта строительства завода по выпуску натуральных концентрированных соков, пектина и клетчатки в Очамчырском районе Абхазии, сообщают стороны.

Подписание состоялось на полях международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее».

«Согласно документу, РЭЦ планирует предоставить кредитно-страховую поддержку проекту в рамках инструментария Росэксимбанка и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций «Эксар» (входят в Группу РЭЦ). Кроме того, стороны договорились о совместных мероприятиях для организации последующих поставок продукции завода в Россию», – отмечается в пресс-релизе.