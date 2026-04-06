Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Понедельник, 06 апреля 2026
РЭЦ НАМЕРЕН ПОДДЕРЖАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В АБХАЗИИ

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), министерство экономики Абхазии и ООО ААПК «Золотой Берег» заключили трехсторонний меморандум о взаимопонимании в рамках инвестиционного проекта строительства завода по выпуску натуральных концентрированных соков, пектина и клетчатки в Очамчырском районе Абхазии, сообщают стороны.

Подписание состоялось на полях международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее».

«Согласно документу, РЭЦ планирует предоставить кредитно-страховую поддержку проекту в рамках инструментария Росэксимбанка и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций «Эксар» (входят в Группу РЭЦ). Кроме того, стороны договорились о совместных мероприятиях для организации последующих поставок продукции завода в Россию», – отмечается в пресс-релизе.

Другие материалы в этой категории: « «КОМЕТА» МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ БУДЕТ ДЕЛАТЬ МИНИМУМ ДВА РЕЙСА В НЕДЕЛЮ БАШКИРИЯ И АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ »
