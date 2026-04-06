ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
«КОМЕТА» МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМОМ БУДЕТ ДЕЛАТЬ МИНИМУМ ДВА РЕЙСА В НЕДЕЛЮ

Сухум. 6 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Впервые запущенные в 2025 году морские пассажирские рейсы по маршруту Сочи-Сухум будут продолжены и в текущем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота, ссылаясь на руководителя ведомства Андрея Тарасенко.

По этому маршруту планируется организовать минимум два рейса в неделю в зависимости от спроса, – говорится в публикации. – На указанные цели компания-организатор перевозки пассажиров на морских скоростных судах получит субсидии из федерального бюджета.

Первый тестовый рейс на «Комете» из Сочи в Сухум состоялся в августе 2025 года. Судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» доставило пассажиров до столицы Абхазии за два с половиной часа вместо четырех на наземном транспорте. Всего было перевезено 938 человек.

