В ПОИСКАХ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Сухум. 23 февраля 2021. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера, министра экономики Кристины Озган состоялось очередное совещание по вопросам устранения последствий оползня в селе Бедиа ду. В совещании участвовали представители ГП «Абхазберегозащита» и Управления землепользования и кадастра.

На основании обзорной аэрофотосъемки обсуждался вопрос обхода оползневого участка с целью восстановления транспортного сообщения. Рассматриваются два варианта: строительство двух мостов для обхода пострадавшего участка на существующей дороге, либо восстановление старой дороги, расположенной выше оползневого участка (прокладывалась в советские времена при строительстве высоковольтной линии электропередач).

Специалисты сошлись во мнении, что для принятия окончательного решения необходимо провести дополнительные исследования и получить заключения экспертов - геологов и экологов. Одновременно с этим с завтрашнего дня «Абхазберегозащита» приступит к расчистке русла реки. Также начаты работы по отводу воды.

Как сообщалось ранее, они проводятся вручную из-за отсутствия возможности поднять на участок спецтехнику.

В завершение совещания Кристина Озган поручила детально проработать варианты обхода оползневого участка и подготовить сметы по двум проектам.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.