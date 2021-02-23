ВЫПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа совместно с заместителем главы Администрации г. Сухум Астамуром Ашуба и начальником управления образования Администрации Сухума Астандой Таркил посетил сухумскую школу №3 им. Ю.Н. Воронова и школу №4 им. Д. Гулиа.

Вице-премьер ознакомился с организацией учебного процесса с соблюдением необходимых санитарных норм. Первый вице-премьер остался доволен тем, как работают школы, какое внимание уделяется здоровью учеников и учителей, как соблюдаются предписания СЭС.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган посетила школы в городе Гудаута и селе Лыхны. В инспекционной поездке Вице-премьера, министра экономики сопровождали и.о. главы администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа, руководитель районного Управления образования Светлана Айба и главный санитарный врач района Инга Чанба.

Кристина Озган побывала в Лыхненской и Аджамчыгрской средних школах и двух школах в городе Гудаута: школе №1 им. Н.А. Лакоба и школе №2 им. В.К. Аргун. Озган ознакомилась с соблюдением в школах санитарных норм. Озган интересовалась проблемами беспокоящие учителей.

22 февраля ВРИО премьер-министра, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба совершил инспекционную поездку в образовательные учреждения Ткуарчалского района.