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Абхазия Информ

ВЫПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 23 февраля 2021 18:47
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ВЫПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 23 февраля 2021. Абхазия-информ. 16 февраля Аслан Бжания поручил членам правительства взять шефство над школами в период пандемии.

 

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа совместно с заместителем главы Администрации г. Сухум Астамуром Ашуба и начальником управления образования Администрации Сухума Астандой Таркил посетил сухумскую школу №3 им. Ю.Н. Воронова и школу №4 им. Д. Гулиа.

Вице-премьер ознакомился с организацией учебного процесса с соблюдением необходимых санитарных норм. Первый вице-премьер остался доволен тем, как работают школы, какое внимание уделяется здоровью учеников и учителей, как соблюдаются предписания СЭС.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган посетила школы в городе Гудаута и селе Лыхны. В инспекционной поездке Вице-премьера, министра экономики сопровождали и.о. главы администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа, руководитель районного Управления образования Светлана Айба и главный санитарный врач района Инга Чанба.

Кристина Озган побывала в Лыхненской и Аджамчыгрской средних школах и двух школах в городе Гудаута: школе №1 им. Н.А. Лакоба и школе №2 им. В.К. Аргун. Озган ознакомилась с соблюдением в школах санитарных норм. Озган интересовалась проблемами беспокоящие учителей.

22 февраля ВРИО премьер-министра, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба совершил инспекционную поездку в образовательные учреждения Ткуарчалского района.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 23 февраля 2021 19:12

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