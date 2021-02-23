 

В мире

ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
февраля 22 2021

ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Всекитайским собранием народных представителей увеличен размер дохода граждан, который не будет облагаться налогом. В качестве…
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
февраля 19 2021
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021
В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Новости Вторник, 23 февраля 2021 09:55
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 23 февраля 2021. Абхазия-Информ. Аслан Бжания поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем защитника Отечества.

 

В поздравлении в частности говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Этот замечательный праздник является символом героической и славной истории России, патриотизма российской армии и ее единства с народом. 23 февраля мы чтим смелых, самоотверженных, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь служению Отчизне, тех, кто защищает мир и покой граждан.

Народ Абхазии благодарен российской армии и лично Вам за сохранение мира на нашей земле. Военно-техническое сотрудничество с Россией является одним из приоритетных направлений деятельности руководства Абхазии.

В этот праздничный день я желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения многонациональному народу России».

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 23 февраля 2021 10:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗА СУТКИ ИЗ 193 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 20 ЧЕЛОВЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.