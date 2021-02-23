ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Сухум. 23 февраля 2021. Абхазия-Информ. Аслан Бжания поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем защитника Отечества.
В поздравлении в частности говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Этот замечательный праздник является символом героической и славной истории России, патриотизма российской армии и ее единства с народом. 23 февраля мы чтим смелых, самоотверженных, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь служению Отчизне, тех, кто защищает мир и покой граждан.
Народ Абхазии благодарен российской армии и лично Вам за сохранение мира на нашей земле. Военно-техническое сотрудничество с Россией является одним из приоритетных направлений деятельности руководства Абхазии.
В этот праздничный день я желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения многонациональному народу России».
Об этом сообщает пресс-служба президента РА.