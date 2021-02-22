ЗА СУТКИ ИЗ 193 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 20 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 22 февраля Сухум. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 193 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 20 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 52 человека, у 48 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Ткуарчалской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 13, в российском военном госпитале в Сухуме - 18 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12700 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 12017 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.