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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОБЪЯВЯТ НОВЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ НА ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК В.Г. АРДЗИНБА

Новости Понедельник, 22 февраля 2021 19:24
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В АБХАЗИИ ОБЪЯВЯТ НОВЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ НА ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК В.Г. АРДЗИНБА

Сухум. 22 февраля 2031. Абхазия-Информ. Госкомиссия по монументальному искусству единогласно отклонила представленные на конкурс три проекта памятника Владиславу Григорьевичу Ардзинба на площади Свободы в городе Сухум. Об этом сообщает сайт министерства культуры.

 

Сегодня в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоялось заседание комиссии по монументальному искусству, где эксперты  приняли  решение объявить новый открытый конкурс на лучший проект памятника Первому президенту страны.

Комиссия также намерена обратиться в Кабинет Министров с предложением о проведении конкурса по реконструкции комплекса зданий, расположенных на площади Свободы в городе Сухум, с учетом особенности исторического развития, охранного статуса здания и функциональной характеристики площади Свободы, так же поручить уполномоченным органам госуправления подготовить в установленном порядке заключение по техническому состоянию здания и определению функционального назначения и эксплуатации объекта.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 22 февраля 2021 19:27

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