 

В мире

ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
февраля 22 2021

ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Всекитайским собранием народных представителей увеличен размер дохода граждан, который не будет облагаться налогом. В качестве…
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
февраля 19 2021
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021
В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ОЗНАКОМИЛСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ТКУАРЧАЛЕ

Новости Понедельник, 22 февраля 2021 19:06
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ОЗНАКОМИЛСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 22 февраля 2031. Абхазия-Информ. Временно исполняющий обязанности премьер-министра , вице-премьер, министр финансов Владимир Делба совершил инспекционную поездку в образовательные учреждения Ткуарчалского района.

Совместно с руководством Минпросвещения и языковой политики, представителями Администрации района он ознакомился с организацией посещения детьми школ и дошкольных учреждений.

По данным районного Управления образования, на данный период школы посещают 86% учеников, а посещаемость дошкольных образовательных учреждений составляет 44%.

Специалистов сферы образования, учителей беспокоит уровень посещаемости.

По их словам, для равномерного осваивания программы важно обеспечить 90-95 % посещаемость в школах, а посещение ДОУ сказывается на уровне подготовки к поступлению в начальную школу.

В рамках визита в район члены правительства проверили соблюдение норм безопасности на местах, узнали проблемы персонала, наметили план взаимодействия.

Преподаватели делились результатами успеваемости за период действия ограничительных мер, рассказывали об особенностях нового адаптированного учебного плана с учетом уменьшения каникулярного периода. По их словам, лишь половина учеников осваивала материалы дистанционно.

«Сейчас самая главная задача – без подвержения опасности здоровья возрослых преподавателей и с учетом приоритета сохранения здоровья детей, максимально эффективно проводить образовательный процесс, выявлять проблемы и упущения в знаниях отдельных категорий учащихся, преодолеть препятствия для выравнивания общих показателей. На запросы и потребности образовательных учреждений мы сейчас готовы реагировать оперативно», – заключил Валерий Делба по результатам поездки.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 6 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КАФЕ И РЕСТОРАНЫ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ ПОСЛЕ КАРАНТИНА В АБХАЗИИ ОБЪЯВЯТ НОВЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ НА ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК В.Г. АРДЗИНБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.