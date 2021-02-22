ВЛАДИМИР ДЕЛБА ОЗНАКОМИЛСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ТКУАРЧАЛЕ

Совместно с руководством Минпросвещения и языковой политики, представителями Администрации района он ознакомился с организацией посещения детьми школ и дошкольных учреждений.

По данным районного Управления образования, на данный период школы посещают 86% учеников, а посещаемость дошкольных образовательных учреждений составляет 44%.

Специалистов сферы образования, учителей беспокоит уровень посещаемости.

По их словам, для равномерного осваивания программы важно обеспечить 90-95 % посещаемость в школах, а посещение ДОУ сказывается на уровне подготовки к поступлению в начальную школу.

В рамках визита в район члены правительства проверили соблюдение норм безопасности на местах, узнали проблемы персонала, наметили план взаимодействия.

Преподаватели делились результатами успеваемости за период действия ограничительных мер, рассказывали об особенностях нового адаптированного учебного плана с учетом уменьшения каникулярного периода. По их словам, лишь половина учеников осваивала материалы дистанционно.

«Сейчас самая главная задача – без подвержения опасности здоровья возрослых преподавателей и с учетом приоритета сохранения здоровья детей, максимально эффективно проводить образовательный процесс, выявлять проблемы и упущения в знаниях отдельных категорий учащихся, преодолеть препятствия для выравнивания общих показателей. На запросы и потребности образовательных учреждений мы сейчас готовы реагировать оперативно», – заключил Валерий Делба по результатам поездки.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.