Сухум. 22 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме кафе и рестораны возобновили работу после карантина.

Как сообщает сайт Администрации г. Сухум, с 22 февраля разрешено оказание услуг внутри помещений объектов общественного питания при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.

Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения культовых объектов религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.



