СТАРШЕКЛАССНИКИ ВЕРНУЛИСЬ В ШКОЛУ. НАЧАЛИ РАБОТАТЬ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
Сухум. 22 февраля 2021. Абхазия-Информ. С сегоняшгнего дня старшеклассники
Распоряжением президента Абхазии «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 10 февраля 2021 года, с 22 февраля разрешена деятельность общеобразовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования с условием допуска к учебному процессу учеников 5 – 11 классов включительно.
Ученики 1-4 классов занимаются в школах с 15 февраля.
С 22 февраля также разрешено оказание услуг внутри помещений объектов общественного питания при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.
Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения культовых объектов религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.
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