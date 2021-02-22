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Абхазия Информ

В ШКОЛЕ «АЛЬФА» ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР

Новости Понедельник, 22 февраля 2021 14:18
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В ШКОЛЕ «АЛЬФА» ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР

Сухум. 22 февраля 2021. Абхазия-Информ. Ситуация с пожарами в республике продолжает оставаться крайне сложной. Как сообщает сайт МЧС Абхазии, еще одно возгорание произошло сегодня ночью в частной школе "Альфа". Дым над зданием школы заметила жительница из дома по соседству. Информация о ЧП на пульт МЧС поступила в час ночи.

Сотрудники пожарного отряда города Сухум прибыли на место происшествия в максимально краткие сроки. По словам пожарных, пламя охватило одно из помещений на втором этаже здания, а затем выгоревший пол рухнул на первый этаж. Там возник пожар и сильное задымление.

Возгорание ликвидировали три пожарных и одно спасательное отделение ПСО МЧС по г. Сухум и Сухумскому району.

В результате пожара частично выгорела одна классная аудитория площадью 24 кв. метра. По предварительной версии пожар возник из-за включенного обогревательного прибора, пострадавших при пожаре нет.

Учебный процесс в республике восстановлен в полном объеме, поэтому МЧС Абхазии настоятельно предупреждает о необходимости строго соблюдения противопожарных мер, особенно на протяжении всего зимнего отопительного сезона.

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