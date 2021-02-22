МВД РА: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ НАПРАВЛЕНО В СУД.

Сухум. 22февраля 2021. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере - с таким обвинительным заключением следственным управлением МВД Абхазии окончено расследование и с утверждения Генеральной прокуратуры РА направлено в суд уголовное дело в отношении жителя с. Куланырхва Гудаутского района Кове Батала Львовича 1980 г.р.. Сообщает сайт МВД РА.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Батала Кове, задержанного 24 ноября 2020 года, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, по месту жительства последнего было изъято расфасованное в заизолированные свертки наркотическое средство «метадон», уже подготовленное к реализации. Аналогичное вещество сотрудниками милиции обнаружено в лесном массиве, которое до момента задержания гражданин Кове спрятал в виде тайных закладок. Таким образом, обвиняемый вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью организации незаконного оборота наркотического средства на территории РА, при этом сведения о реализуемых «тайных закладках» фиксировались посредством мобильного приложения с абонентом под псевдонимом «Таня».

Собранная доказательная база, подтверждающая обвинение гражданина Кове во вменяемом ему преступлении содержит постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемого с фотографиями мест сделанных закладок и географическими данными, а так же непосредственно вещественные доказательства. Исходя из первичных объяснений гражданина Кове, обвиняемый за время своей преступной деятельности заработал порядка 400.000 рублей, осуществляя распространение наркотического средства на территории РА.

Следствием в предъявленном обвинительном заключении не установлено в отношении гражданина Кове смягчающих обстоятельств. Фактом, отягчающем вину обвиняемого, является активное участие последнего в инкриминируемом ему преступлении.

Гражданин Кове предстанет перед судом, но расследование всех обстоятельств деятельности преступной группы, распространяющей наркотики на территории Абхазии, продолжается - уголовное дело в отношении неустановленных лиц, детали которого в интересах следствия пока не разглашаются, выделено в отдельное производство, по которому проводятся оперативно-розыскные мероприятия.