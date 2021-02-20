ПЯТИЛЕТНИЙ ДАМЕЙ КУЧУБЕРИЯ С ДИАГНОЗОМ «НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ» ВНОВЬ НУЖДАЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ

Сухум. 20 февраля 2021. Абхазия-Информ. Дамей Кучуберия с диагнозом Несовершенный Остеогенез вновь нуждается в срочной медицинской помощи.

Тяжелая судьба пятилетнего Дамея Кучуберия с диагнозом «Несовершенный Остеогенез» не может оставить равнодушным ни одного, кто хоть раз слышал о Дамее, видел его, общался с ним и оказывал помощь в лечении.

С первых дней жизни этот мальчик с большими, наполненными печалью и ожиданием чуда, глазами, ведет неравную борьбу со страшной болезнью. Родился малыш уже с множественными переломами.

Благодаря раннее оказанной помощи, мальчик уже прошел 10 курсов лечения памидронатом в «Европейском Медицинском Центре» (г. Москва), благодаря этому мы можем наблюдать отличный результат – Дамей может стоять у опоры, переступать вдоль опоры и ходить с ходунками.

Как сообщает педиатр клиники GMS, сотрудник Центра врожденной патологии, педиатр Алена Гаврина: «Очень важно для сохранения результата и достижения новых целей, продолжить регулярное лечение памидронатом в сочетании с физической реабилитацией».

Стоимость годового курса лечения Дамея в медицинском центре – 486 000 рублей!

Мальчика уже ждут в клинике для оказания необходимой медицинской помощи. Медлить нельзя, пока Дамей маленький, у него есть большой шанс стать здоровым!

Но сумма, которую выставила клиника, огромная, и семье Дамея очень тяжело, они уже не в силах самостоятельно заниматься лечением своего маленького ангелочка.

Мы обращаемся к каждому с просьбой не оставаться равнодушным и оказать посильную помощь в сборе средств на годовой курс лечения нашего «хрупкого», но сильного духом Дамея.

Вы можете помочь следующими способами:

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина Анатольевна) в трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

?Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

➡️5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" (Сабуа Аалина Анатольевна).

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM;

BITCOIN;

DASH на сайте abkhazia.foundation

Вы можете рассказать о нашем Фонде, который в маленькой стране вершит большие дела.

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О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.

ФОНД АШАНА.

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