"ВЫШЕ ВСЕХ ОЖИДАНИЙ": СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УШЕДШИХ»

После издания распоряжения президента «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», разрешившей деятельность учреждений культуры, первым в стране свои двери для зрителей открыл Театр Искандера и подготовил насыщенную февральскую афишу. Начав работу с показа комедии «Кьоджинские перепалки» 15 февраля, уже на следующий день предложил публике премьеру – моноспектакль актера Османа Абухба «Последний из ушедших» по роману Баграту Шинкуба.

Режиссер-постановщик спектакля и автор инсценировки романа Джамбул Жордания, художник-постановщик Виталий Кацба, художник по свету - молодой специалист РУСДРАМа Илларион Пасания.

«Понятно, что весь текст романа не уместится в хронометраж часового моноспектакля. При инсценировке для меня самым главным было оставить сюжетную линию, где говорится о том, что народ обречен, если власть продажна. На примере убыхского народа мы видим тому подтверждение. Их предводитель предал их. Между правящими, предводителями и народом должно существовать нечто более ценное и важное, чем личное обогащение. Власть имущие говорят о патриотизме, а сами делают нехорошие дела, коррупционеры, выражаясь современным языком. Я лично это увидел в произведении. И это в моноспектакле идет лейтмотивом и, по сути, это наша главная идея, которую мы подкладывали под спектакль», - сказал Джамбул Жордания.

Моноспектакль, поставленный для показа в камерном пространстве Арт-фойе, новый жанр не только для театра, но и для режиссера. Также впервые в главной и единственной роли в такого рода постановке сыграл актер Осман Абухба.

«Мне интересно было попробовать, смогу ли я это сделать. Я полюбил этот спектакль и мне в нем очень комфортно существовать. Мне импонируют человеческие качества моего персонажа. Он очень сильный, мужественный, физически и духовно мощный мужчина. Он очень похож на тех, какими были в старину абхазы, кого называли «настоящий мужчина». Судьба распорядилась так, что много страданий перенес Зауркан Золак, но дожив до преклонного возраста, не растратил душевные качества, не очерствел, сохранил приверженность кавказским ценностям, настоящий патриот. Мне его очень жалко по-человечески», - поделился актер.

На показе моноспектакля побывал внук народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба, Герой Абазии Леван Микаа, который назвал постановку РУСДРАМа успешной и талантливой.

«Актер Осман Абухба очень впечатлил. Думаю, талантливый и глубокий артист. Понять такие глубокие вещи и передать их было бы непросто менее талантливому актеру. Чтобы передать трагедию целого народа и трагедию человека, именно личность актера была очень важна. Баграт Шинкуба любил в разных жанрах и в разных формах видеть свои произведения. Потому что каждый жанр по-своему раскрывает детали произведения. Мне понравилась и постановка Молодежного театра «Последнего из ушедших». Каждая постановка – это новое прочтение и творческий поиск. Таланливые переводчики в свое время перевели роман, но считаю, что абхазский текст при переводе многое потерял. Но благодаря тому, что в моноспектакле звучала музыка и песни на абхазском – дух передавался», - сказал Микаа.

По его мнению, нехватку национальной драматургии можно компенсировать инсценировкой прозаических произведений классиков абхазской литературы, какой и стал моноспектакль по роману Баграта Шинкуба.

Игра актера Османа Абухба настолько впечатлила журналиста Раду Аргун, что она посчитала исполнителя роли Зауркана Золак достойным звания «заслуженный артист Абхазии».

«Это первая мысль, которая посетила к концу спектакля. Я считаю, что артист абсолютно заслужил это своей игрой. Понятно, что тема нам всем близка, но чувствуется, что и конкретно Осману она близка. Попадание точное в образ. Вторая мысль после спектакля – каждого абхаза нужно привести в РУСДРАМ и показать моноспектакль. Ничего не меняется, настолько актуально все сегодня, хотя, казалось бы, описываемые события произошли 150 лет назад. Спектакль обязателен к просмотру каждому абхазу», - сказала она.

Режиссеру Абхазского драмтеатра Мадине Аргун понравилось, что для постановки романа выбран формат моноспектакля.

«Мне понравилась камерность рассказа этой истории, что выбран именно формат моноспектакля для постановки романа «Последний из ушедших». Это очень «бьет»! Для лучшего восприятия больших произведений подобная инсценировка полезна, чтобы потом человек пришел домой и прочел книгу. Несмотря на то, что зрительных мест в Арт-фойе мало, я рекомендую и советую всем посмотреть этот спектакль. Я хочу поздравить режиссера моноспектакля Джамбула Жордания. Он смог сохранить основные сюжетные линии, и при этом точечно уложиться в полтора часа. Основой произведения и центральной сценой является танец Татластана. И она получилось выше всяких ожиданий», - отметила Аргун.

По словам актрисы и певицы Хиблы Мукба, тема моноспектакля эмоционально сложная, зрителям проникнуться трагедией убыхского народа, о котором идет речь в романе Баграта Шинкуба, помогла талантливая работа актера и режиссера постановки.

Следующие показы моноспектакля «Последний из ушедших» намечены на 4 и 23 марта. Наряду с другими репертуарными спектаклями в феврале Театр Искандера представит еще одну премьеру – моноспектакль актрисы Миланы Ломия «Бродский» в постановке режиссера Марии Романовой.