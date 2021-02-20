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Абхазия Информ

ЗА СУТКИ ИЗ 170 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 9 ЧЕЛОВЕК

Новости Суббота, 20 февраля 2021 19:54
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ЗА СУТКИ ИЗ 170 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 9 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 20 февраля 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 170 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 9 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 человек, у 50 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Ткуарчалской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ - 14, в российском военном госпитале в Сухуме - 19 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12680 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11980 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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