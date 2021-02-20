В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ РОСТУРИЗМА

Сухум. 20 февраля 2021. Абхазия-Информ. По приглашению министра туризма Абхазии Теймураза Хишба в Сухум прибыла делегация Общественного совета при федеральном агентстве по туризму Российской Федерации.

В составе делегации – председатель Общественного совета по туризму при Ростуризме Дмитрий Давыденко, проректор Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова Николай Королев, председатель комиссии по развитию санаторно-курортного комплекса Общественного совета по туризму РФ Дмитрий Богданов и председатель правления Всероссийского объединения туристов, член Общественного совета Министерства экономического развития РФ Роман Бабылев.

В рамках трехдневного визита запланирован ряд встреч в правительстве, на которых будут обсуждаться вопросы взаимодействия Абхазии и России в сфере туризма, подготовки кадров для индустрии гостеприимства, а также вопросы обеспечения безопасности российских граждан, прибывающих в Абхазию с целью отдыха и рекреации.

Об этом сообщает сайт Минтуризма Абхазии.