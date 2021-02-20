СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОБЛЕМЕ ПОЖАРОВ

Сухум. 20 февраля 2021. Абхазия-Информ. Распоряжением правительства Абхазии создана рабочая группа по проблеме лесных пожаров. В ее состав вошли представители МЧС, госкомитета по экологии, ГК Черноморэнерго, а также администрации всех районов республики.

Министр ЧС Лев Квициния подчеркнул, что проблема лесных пожаров требует комплексных подходов и сложении общих усилий. При всем желании спасатели в одиночку с ней не справятся.

«Руководство страны требует от нас четко выверенного плана противодействия лесным пожарам, минимизации людских и материальных потерь. Факт постоянно действующей рабочей группе позволит в оперативном порядке решать проблемы прежде всего в части предупреждения природных возгораний»,- сказал Квициния.

Согласно статистике за период 2019, 2020 и за январь 2021 годов подразделения МЧС Абхазии 1221 раз выезжали на тушение природных пожаров. К счастью удалось избежать человеческих жертв. Однако населению и государству нанесен огромный материальный ущерб. Исходя из крайне тревожной тенденции и по ухудшению противопожарной ситуации в республике МЧС и инициировало создание данной рабочей группы. Как отметил первый замминистра генерал-майор Тигран Делибалтян , государство через свои органы должно выработать чёткие и понятный каждому гражданину алгоритм действий как превентивного, так и оперативного реагирования при решении противопожарной безопасности природного ландшафта Абхазии. А граждане Абхазии должны быть кровно заинтересованы в недопущении лесных пожаров, а в случае необходимости готовыми к их тушению..

Содокладчики представляющие профильные подразделения МЧС по государственному и государственному надзору, юридическое управление ,акцентировали внимание на практических и правовых аспектах проблемы.

В частности, на том, что в последнее время есть немало случаев сознательных поджогов лесных угодий со стороны граждан Абхазии. В этой связи необходимо внеси изменения не только в лесном но и в уголовном кодексе. Нужна персональная ответственность виновников пожаров. Они должны возместить государству и пострадавшим за причиненный ущерб. Комплекс противопожарных мер связан с существенными затратами , однако они вполне оправданы так, как в противном случае потери будут несоизмеримо большими.

В числе инструментария по предотвращению максимально быстрой ликвидации пожаров рассматривались вопросы санитарных пропашенных территорий, прилегающих к лесным массивам , создания сети искусственных водоёмов для забора воды во всех районах Абхазии, рубок широких просек на пути прохождения высоковольтных линий.

Отдельно звучала тема уникальной экосистемы республики, которая может существенно пострадать от лесных пожаров. Страна может безвозвратно лишится многих видов растений и животных.

К следующему заседанию рабочей группы члены представят конкретные предложения по различным направлениями в сфере противопожарной безопасности и ликвидации природных пожаров.

Об этом сообщает сайт МЧС РА.