Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках Абхазского Международного экономического форума состоялся круглый стол «Перспективы развития авиасообщения и влияние транспортной инфраструктуры на развитие экономики».

В рамках данной сессии в качестве экспертов выступили министр экономики Республики Абхазия Теймураз Миквабия и замминистра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов, а также представители гражданской авиации, железнодорожного и морского сообщения Абхазии и России.

В ходе обсуждения участники уделили особое внимание реализации действующих межправительственных соглашений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В частности, была рассмотрена «рабочая карта» в сфере транспорта, предусматривающая поэтапное развитие ключевых инфраструктурных проектов и укрепление транспортной взаимосвязанности двух стран.

«Международное сотрудничество в сфере транспорта между Республикой Абхазия и Российской Федерацией имеет огромное значение для повышения транспортной доступности и устойчивого развития нашей экономики. Подписанные ранее соглашения открывают новые горизонты для улучшения транспортной инфраструктуры, оптимизации логистических процессов и создания более безопасных и эффективных маршрутов», – отметил Теймураз Миквабия.

«Сегодня мы хотим отметить главное: транспортное сотрудничество между Россией и Абхазией развивается уверенно и по всем направлениям. Любые наши совместные проекты – это не просто километры дорог или количество рейсов. Это наш общий вклад в то, чтобы жителям Абхазии и России было легче, быстрее и комфортнее быть рядом друг с другом», – отметил Валентин Иванов.