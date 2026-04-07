ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСТАНОВИТЬ 14 МАЯ – ДНЕМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту. В нем приняли участие председатель общественной организации «Народная сила» Тимур Надарая и его заместитель Генрих Тужба.
Депутаты обсудили предложение общественной организации «Народная сила» установить в Республике Абхазия 14 мая – День первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.
Принято решение продолжить обсуждение данного вопроса на следующем заседании Комитета по культуре, делам молодежи и спорту.