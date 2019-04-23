Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба, открывая заседание, отметила, что проблема утилизации бытовых отходов остро стоит в обществе. «Проблема утилизации мусора и протестные акции в районе маяка вызвали мощный общественный резонанс. Общественная палата не могла остаться в стороне от обсуждения этой острой проблемы Мы решили провести специальное расширенное заседание с приглашением официальных лиц, ответственных за ее решение», - сказала она.

Сухум. 25 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В среду, 24 апреля, в Общественной палате состоялось обсуждение вопросов переработки твердых бытовых отходов и строительства полигона в Гулрыпшском районе.

Член общественной палаты Лиана Кварчелия зачитала обращение общественных организаций к президенту Р. Хаджимба, в котором перечислены предложения по организации сбора, вывоза, утилизации и переработке мусора в Абхазии. Текст обращения находится в Администрации Президента РА и зарегистрирован в канцелярии.

Общественные организации предлагают:

объявить о начале работы над «Национальным проектом по управлению отходами», придав данной проблеме общегосударственный статус;

разработать план мероприятий по рекультивации и длительному мониторингу мусорного полигона в Сухуме;

сформировать экспертную рабочую группу для подготовка и мониторинга реализации «Национального проекта по управлению отходами» с привлечением международных экспертов и представителей общественных организаций;

для выработки стратегии долгосрочного решения проблемы ТБО обратиться к опыту стран, успешно решивших проблему утилизации отходов;

рассмотреть альтернативные варианты решения вопроса об отходах, учитывая новейшие мировые технологические разработки, основанные на философии “безотходного мусора» и технологии Waste-to-Energy”;

приступить к разработке проекта закона об отходах;

представить план работы Экспертно-рабочей группы в открытом доступе.

«Проблема утилизации отходов - тема не новая. Её надо было решать давно. Сейчас уже невозможно откладывать ее решение. Вопрос стоит остро, он представляет собой большую угрозу экологии. Мы знаем, что приняты какие-то временные решения, мусор вывозят Галский район. У этого решения имеется и политический подтекст, поскольку все другие районы республики встали насмерть и отказали в помощи. Эта вынужденная мера в какой-то степени отражает и отношение к Галскому району. Нельзя не учитывать и этот момент. На днях парламент принял решение о выделении участка земли в Гулрыпшском районе под полигон ТБО. Мы должны осознавать, что это краткосрочное решение и не должны успокаиваться. Надо думать о будущем и не ограничиваться только строительством полигона», - сказала Лиана Кварчелия.

Представитель Администрации Президента Аслан Барциц, присутствовавший на заседании ОП, попросил передать ему текст обращения.

Активист инициативной группы Инна Барчан обратила внимание на то, что в Абхазии вообще не производится утилизация ТБО. «Это проблема, требующая принятия комплексных мер», - сказала она.

Она выразила сожаление по поводу того, что в открытом доступе нет двухтомной «Концепции системы управления отходами в РА».

Барчан предлагает создать рабочую экспертную группу с привлечением представителей общественности, чтобы взять этот вопрос под общественный контроль и помочь в решении серьезной задачи по утилизации мусора.

«Мы не можем стоять в стороне от глобальных проблем, которые касаются всего мира, в том числе и Абхазии. Мы хотели бы понять, почему остановились на варианте создания очередного полигона ТБО. Современные подходы предполагают запрещение полигонов ТБО. Многие страны используют технологии мусоросжигания, пиролиза, нетоксичные технологии. Хотелось бы понять, рассматривались ли альтернативные способы утилизации отходов. Представлены ли они в разработанной Концепции?», - спросила Инна Барчан.

Член ОП Даниил Убирия заявил, что Палата намерена и далее проводить различные встречи по проблеме утилизации ТБО. Убирия сам житель микрорайона «Маяк», прекрасно знает о ситуации с мусоросвалкой на Маяке, о проблемах, которые возникают из-за близости свалки к жилому сектору. Убирия сообщил, что сам был инициатором протестных акций в разные годы.

В бытность Беслана Бутба премьер-министром к нему, по словам Убирия, обратилась группа бизнесменов с проектом по утилизации мусора, причем не только в Сухуме. Они не требовали раздельного складирования мусора, но руководство страны так и не смогло найти компромисс в вопросе цены за тонну мусора.

Даниил Убирия не согласился с мнением Лианы Кварчелия по поводу политической окраски решения о временном вывозе мусора из Сухума в Галский район. По его словам, это - вынужденная временная мера, не имеющая никакого отношения к политике. «Это – временная мера, и она никак не отразится на повседневной жизни галцев», - сказал он.

Член Общественной палаты Александр Страничкин также считает, что решение проблемы сухумской свалки мусора нельзя дальше откладывать.

На месте свалки на Маяке еще в советское время предполагалось создать зону отдыха, а также построить университетский городок.

«Надо решить, станет ли это место в дальнейшем зоной отдыха. Свалку закрыли, но мусор никуда не делся. Этот вопрос надо продумать со специалистам. На рекультивацию мусора тоже нужны огромные средства», - сказал Страничкин.

Член ОП, журналист Отар Лакрба поднял проблему мусорных свалок в районах, в частности - в Ткуарчалском районе, где мусор сваливают в нескольких метрах от реки и функционирующей школы. «К сожалению, наши экологи не всегда бьют тревогу, не видят проблемы, порой замалчивают их, дабы не обидеть местных чиновников, отвечающих за положение дел в районе», - подчеркнул Отар Лакрба.

Член ОП, директор пансионата «Сосновая роща» Людмила Лолуа рассказала о том, как проблему мусора решают в Гагрском районе, где функционирует небольшое предприятие по изготовлению плиток из переработанного пластика. Она даже привезла в качестве образца плитку.

Исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-ипа обратилась к членам Палаты не останавливаться лишь на обсуждении проблемы утилизации ТБО.

«В Абхазии достаточно структур и ведомств, которые должны профессионально заниматься решением проблемы утилизации бытовых отходов, однако проблему мусоросвалки поднимают простые граждане, жители города. Такое ощущение, что мы всегда нарушаем покой наших руководителей. Для меня было неожиданностью, что оказывается у нас есть два огромных тома Концепции по переработке мусора в Абхазии. Почему это тайный документ и его нет в Администрации г. Сухум?», - возмутилась Арда Инал-ипа.

При этом она отметила неравнодушие и активность заместителя главы столичной Администрации Леона Кварчия, который изучал проблему утилизации ТБО и представил свои предложения.

Концепция утилизации бытовых отходов разрабатывалась в рамках Инвестпрограммы, столичная Администрация к ней не имела никакого отношения. В основу концепции положено строительство полигона ТБО.

«Почему этот вопрос решался кулуарно? Почему неизвестно, на каких расчетах было основано это решение. Почему выбор пал на полигон, а не на строительство пусть небольшого мусороперерабатывающего завода? Я считаю, что нужно прекращать закрытые обсуждения таких судьбоносных вопросов, как добыча нефти, переработка мусора и др.. Давайте, этот вопрос вынесем на публичное обсуждение, и на основе анализа ситуации и изучения опыта разных стран выберем наиболее приемлемую для Абхазии форму переработки ТБО», - сказала Арда Инал-ипа.

«Где бы не располагался полигон, в такой маленькой стране, как Абхазия, он будет всегда влиять на жизнь простых людей», - подчеркнула активист экологической инициативной группы Алена Кувичко.

Инна Барчан считает, что создание полигона должно стать временной мерой, поскольку в мире уже активно используются разнообразные современные экологически безопасные технологии.

Проблему сохранения чистоты водных ресурсов поднял член Палаты Эдуард Квирая. Он считает отвод под полигон территории в Гулрыпшском районе не лучшим решением, поскольку в этом районе протекает самая крупная горная река Кодор, чистые воды которой в перспективе могут приносить прибыль государству, стать экспортным товаром. Квиря возмущен стихийными свалками вдоль трассы и в районах. Он убежден в том, что местные органы власти, сельские администрации должны вести разъяснительную работу среди населения.

«Те же сельские жители могли бы сжигать бумагу или деревянные отходы и складировать пластик, стекло и металл, а не сваливать все в одну кучу», - заметил он.

Квирая также выразил сомнение в том, что все машины, везущие мусор из Сухума в Галский район, а это около 80 км, доезжают до конечного пункта, а не сбрасывают его на полпути.

Представитель Администрации Президента РА Аслан Барциц заявил, что согласен с большинством мнений, высказанный в ОП. Он заявил, что Администрация президента также поддерживает обращение общественных организаций и готова встать рядом. Аслан Барциц заявил, что решение проблемы утилизации ТБО жизненно важно для страны, а меры, предпринимаемые властями являются временными.

«Что касается полигона в Гулрыпшском районе, это тоже временная мера. Эта проблема касается всех нас. Совместными усилиями мы должны сделать нашу страну чистой от мусора», - подчеркнул Барциц.

Он считает весьма позитивным активность общественного движения. «Если общественность будет сотрудничать с властями в решении экологических проблем, то есть шанс, что мы сдвинем их с мертвой точки. Желательно, чтобы к этой проблематикой мы занимались не от случая к случаю, а системно, тогда и будет результат», - сказал Аслан Барциц.

Геннадий Маргания затронул проблему стихийных свалок в селах, горных лесных массивах. «Для жителей сел вывоз мусора на протяжении многих лет остается серьезной проблемой», - подчеркнул Маргания. Он предлагает рассмотреть вариант организации в селах временных свалок со специальным ограждением, с последующим вывозом мусора на центральный полигон.

Начальник управления коммунального хозяйства Администрации г. Сухум Дмитрий Ахуба, присутствовавший на заседании ОП, отметил свалка на Маяке фактически закрыта местными жителями с первых чисел апреля. За это время власти города сделали все возможное, чтобы город не «утонул» в мусоре. На площадках гаражей коммунальных хозяйств скопилось до 200 машин с мусором. Проблема могла усугубиться еще больше, если бы Администрация г. Сухум не заключила соглашение с Галской администрацией на вывоз мусора. (В связи с этим Кабинет Министров выделил Администрации г. Сухум дополнительно 3 млн руб. – ред. АИ).

В день из Сухума в Гал выезжает до 20 автомашин с мусором.

Дмитрий Ахуба поднял проблему загрязнения сухумских речек спиленными ветками деревьев и бытовым мусором. Штраф за выброс мусора в неположенном месте сегодня составляет 120 рублей.

«Такие штрафные санкции не влияют на поведение людей и общую ситуацию с мусором, а увеличить штрафы – не в нашей компетенции. Оплата такой коммунальной услуги, как вывоз мусора, составляет 25 рублей в месяц. Это небольшие деньги, но и их платят всего 20% жителей. При этом коммунальные службы делают все возможное, чтобы в городе было чисто», - отметил Ахуба.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что пока не будут озвучены конкретные проблемы (нежелание администраций, коррупционная составляющая, криминал и пр.), мешающие созданию мусороперерабатывающего производства либо сортировочного предприятия, решение проблемы мусора в Абхазии не сдвинется с мертвой точки.

Секретарь ОП РА Нателла Акаба предложила создать рабочую группу по изучению вопроса и выработке рациональных предложений по проблеме утилизации ТБО.