ФЕРНАНДО БУРХЕС: ОННН БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ АБХАЗИИ В РЕШЕНИИ ВОПРОСА СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЕЕ ГРАЖДАН

Сухум. 26 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . 25 апреля в МИД Абхазии состоялась пресс-конференция с участием делегации Организации Непредставленных Народов и Наций (ОННН). В ней участвовали заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба, координатор по вопросам лоббирования ОННН Лючия Парруччи и глава отдела по вопросам политики и исследований ОННН Фернандо Бурхес.

Открывая пресс-конференцию, замминистра иностранных дел Ираклий Тужба подчеркнул важность продвижения вопроса о праве граждан Абхазии на свободное передвижение на всех международных площадках, а также выразил благодарность членам делегации ОННН за их активную поддержку и содействие в решении этой сложной гуманитарной проблемы. «Мы прекрасно понимаем, что проблема носит, с одной стороны, гуманитарный характер, но в то же время соприкасается с политическими аспектами, поэтому ожидать её скорого решения не приходится. Но мы сохраняем оптимизм и надежду на то, что представители европейского сообщества придают важное значение решению вопросов, связанных с соблюдением прав человека. Хочется надеяться, что гражданам Абхазии в ближайшей перспективе предоставят возможность реализовать их основополагающее право на свободу передвижения» - подчеркнул Тужба.

Глава отдела по вопросам политики и исследований ОННН Фернандо Бурхес рассказал об истории создания организации, а также об основных направлениях деятельности.

«Организация была основана в Гааге в 1991 году, в этот же период Абхазия стала ее членом. С того времени мы движемся в одном направлении. Можно сказать, что новейшая история Абхазии тесно переплетена с историей самой организации ОННН. Если говорить об основной деятельности организации, то она в целом базируется на отстаивании прав малых народов и наций на самоопределение» - подчеркнул Ф. Бурхес.

Г-н Бурхес отметил, что одной из главных целей организации является помощь членам ОННН в отстаивании своих интересов на международной арене. По его словам, организация будет активно содействовать Республике Абхазия в решении важной проблемы гуманитарного характера, связанной со свободой передвижения. В частности, представители организации планируют провести анализ сложившейся ситуации, на основе которого будет подготовлен сводный доклад, посвященный проблеме ограничений на свободу передвижения для граждан Абхазии.

«Мы постараемся помочь решить вопросы свободы передвижения, которые касаются тех жителей Абхазии, которые обладают исключительно абхазским гражданством и ограничены в своих возможностях беспрепятственного передвижения по миру. Есть ряд других частично признанных государств, таких как Палестина, Косово и Северный Кипр, однако в их случае были найдены решения, когда были достигнуты и заключены соглашения с некоторыми мировыми странами, позволяющие гражданам этих стран выезжать за границу по их национальным паспортам. Таким образом, существует мировая практика признания национальных паспортов, без признания суверенитета тех или иных государств» - отметил Ф. Бурхес

«Мы начнем с Европейского Союза и будем двигаться дальше, убеждая всех акторов, с которыми мы будем общаться, что это вопиющее нарушение прав человека, когда около 30 % населения не может реализовать свои базовые права, в частности право на свободу передвижения» - сказал Ф. Бурхес.

Члены делегации также ответили на вопросы журналистов.

http://mfaapsny.org/ru/allnews/news/othernews/o-press-konferentsii-s-uchastiem-delegatsii-onnn/