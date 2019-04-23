УТВЕРЖДЕН ОТЧЕТ О РАБОТЕ АППАРАТА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЗА 2018 ГОД

За 2018 год Аппаратом Кабинета министров было подготовлено 454 проекта решений КМ РА, из них: 225 проектов постановлений и 229 проектов распоряжений, касающихся областей экономики, энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, туристической отрасли, налогообложения и других.

Члены правительства заслушали и утвердили отчеты об итогах деятельности за 2018 год Аппарата Кабинета Министров РА, министерства труда, занятости и социального обеспечения, министерства иностранных дел и министерства юстиции.

Сухум. 26 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Более 20 вопросов было включено в повестку дня заседания Кабинета министров, состоявшегося в пятницу, 26 апреля.

Были подготовлены 20 проектов законов Республики Абхазия,12 нормативных правовых актов в сфере международных отношений.

Аппаратом Кабмина совместно с центральными органами госуправления были разработаны, согласованы и представлены на одобрение Кабинета Министров, а впоследствии утверждены Президентом две государственные целевые программы: «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия и «Жилище-2021».

Бюджет Аппарата КМ РА на 2018 г. был утвержден в размере 52 млн 147 тыс. рублей. Расходы в 2018 г. составили 47 млн 911 тыс. руб. (91,87%)

С 2011 г. по 2018 г. из средств Республиканского бюджета осуществлена компенсационная выплата 12 257 гражданам Республики Абхазия, вкладчикам Сбербанка, на общую сумму 163 млн 829 тыс. руб. В 2018 г. эти выплаты составили 7 млн 563 тыс. рублей.

«По итогам анализа расходов Аппарата были выявлены автотранспортные средства на балансе Аппарата, содержание которых являлось затратным. На основании оценочной стоимости данные автотранспортные средства были реализованы, и денежные средства были зачислены в Республиканский бюджет. В связи с этим были сокращены расходы по ремонту и содержанию автотранспортных средств Аппарата на 38,9 % (1 099 490 рублей). Несмотря на повышение цены на бензин на 5,5 рублей расходы Аппарата по ГСМ были сокращены на 17,9 % по сравнению с 2017 годом», - отмечается в отчете о работе Аппарата Кабмина за 2018 г.

С повестки дня сегодняшнего заседания Кабмина был снят вопрос о передаче в хозяйственное ведение Единого оператора передающих и распределительных сетей (РУП «Черноморэнерго») Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) и «Махадырской ГЭС» (БагнарГЭС.