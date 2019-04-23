С 1 МАЯ БАЗОВАЯ СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТОВ АГУ СОСТАВИТ 1000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Новости Пятница, 26 апреля 2019 13:56
Сухум. 26 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. С 1 мая 2019 г. базовая стипендия студентов Абхазского госуниверситета составит 1000 рублей в месяц, повышенная академическая стипендия - 1500 рублей в месяц. Соответствующее постановление принято 26 апреля на заседании Кабинета министров.
Ранее базовая стипендия составляла 600 рублей, а повышенная – 1000 рублей.
Стипендия выплачивается студентам, которые учатся на «хорошо» и «отлично»
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