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Абхазия Информ

С 1 МАЯ БАЗОВАЯ СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТОВ АГУ СОСТАВИТ 1000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Новости Пятница, 26 апреля 2019 13:56
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Сухум. 26 апреля 2019 г. Абхазия-Информ.  С 1 мая 2019 г. базовая стипендия студентов Абхазского госуниверситета составит 1000 рублей в месяц, повышенная академическая стипендия - 1500 рублей в месяц. Соответствующее постановление принято 26 апреля на заседании Кабинета министров.

Ранее базовая стипендия составляла 600 рублей, а повышенная – 1000 рублей.

Стипендия выплачивается студентам, которые учатся на «хорошо» и «отлично»

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 26 апреля 2019 13:59

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