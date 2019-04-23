ВАЛЕРИЙ БГАНБА: «В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МЫ НЕ МОЖЕМ ПОХВАСТАТЬСЯ БЛАГОПОЛУЧНЫМ ФИТОСАНИТАРНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ»

Открывая совещание, глава правительства с сожалением констатировал, что «в последние годы мы не можем похвастаться благополучным фитосанитарным положением». Он отметил, что на сегодняшний день в республике распространены самшитовая огневка, пальмовый долгоносик, американская бабочка и мраморный клоп. И все это потому, что с вредителями вовремя не велась борьба. Более того, уже выявлены болезни на каштанах, пицундской сосне и эвкалиптах. По последней информации, на территорию Абхазии из того же Сочи могут проникнуть до 28 разных паразитических заболеваний и вредителей.

В совещании участвовали представители министерства сельского хозяйства, Госкомитета по экологии и охране природы, Госинспекции по карантину растений, сельхозуправлений администраций городов и районов Абхазии.

«Мы уже не обращаем внимание на золотарник и амброзию, потому что возникли более серьезные проблемы. К сожалению, от насекомых-вредителей страдают районы и без того пострадавшие во время войны, но руководство администраций устранилось от борьбы с ними, переложив эту обязанность на центральные власти. И все это на фоне активизации вредителей, что в итоге может привести к полному уничтожению растительности», - сказал Бганба.

По словам премьер-министра, насекомые-вредители наносят серьезный вред фауне Абхазии, которую сложно представить без пальм и ценных реликтовых деревьев, произрастающих в стране десятки, а то и сотни лет. «Если мы не будем бороться с вредителями растений в соответствии с тем, как это требуют наука и опыт других государств, это приведёт к неблагополучным результатам», - считает Бганба.

Министр сельского хозяйства Амиран Какалия сообщил о работе проводимой министерством. Он напомнил, что при Минсельхозе создана рабочая группа, в которую вошли специалисты разных профилей. На борьбу с мраморным клопом было выделено 7 млн рублей. На 23 апреля в республике собрано 2697 кг коричневого мраморного клопа (в Галском районе 737,5 кг, в Ткуарчалском – 799,8 кг, в Очамчырском - 885 кг и в Гулрыпшском – 175 кг., а это около миллиона особей). Механический сбор будет осуществляться до 30 апреля.

По мнению Валерия Бганба, этот метод сейчас наиболее эффективен и безопасен, потому что позволяет не применять тяжелые пестициды, наносящие вред природе, полезным насекомым.

Какалия сообщил, что для уничтожения насекомых-вредителей Россия предоставила 4 800 литров различных химических препаратов, из них 2 883 литра – для борьбы с мраморным клопом, 1920 литров – с пальмовом долгоносиком.

В ближайшее время из России прибудет гуманитарная помощь –10 тысяч феромоновых ловушек и ранцевые опрыскиватели. Помощь в завозе препаратов также оказывают международные организации.

Что касается борьбы с болезнями ореха-фундука, то в июне закончится трехкратное лечение по первому пилотному проекту на более четырех тысячах гектарах. Министр сообщил о подписании договора с коллегами из Краснодарского края о поставке препаратов для лечения фундука. Всего в республике более 15 тысяч гектаров ореховых насаждений.

«В 2018 году из-за грибковых заболеваний фундука практически не было. А ведь от урожая ореха зависит финансовое положение почти десяти тысяч семей», - подчеркнул Какалия.

Он попросил премьер-министра заложить в бюджет 2020 года средства на горюче-смазочные материалы для районных МТС, занимающихся обработкой растений, и создание карантинных служб в районах.

Валерий Бганба напомнил, что на приобретение препаратов были выделены 15 млн бюджетных средств, но оказание гуманитарной помощи Россией и международными организациями позволило пока сэкономить госсредства. Он также подчеркнул, что доставленные международными организациями из Грузии препараты – европейского производства и очень качественные.

По словам начальника Государственной службы защиты растений Минсельхоза Владимира Герия, у абхазских специалистов уже есть опыт борьбы с самшитовой огневкой и американской бабочкой. Что касается мраморного клопа, то это стихийное бедствие. В некоторых развитых странах этот вредитель распространен уже более 10 лет, но до сих пор не найден наиболее эффективный способ борьбы с ним, потому что в природе у этого клопа нет естественных врагов.

«Безусловно, механический сбор – это эффективная мера борьбы с вредителем, как и установка феромоновых ловушек, но, тем не менее, нельзя отказываться и от обработки растений и жилищ, особенно заброшенных, химическими препаратами. Естественно, они не должны попадать в руки дилетантов. Поэтому нужно вести постоянную разъяснительную работу», - пояснил Владимир Герия.

Он также считает, что со временем у клопа в Абхазии появятся естественные враги, как это случилось с другими вредителями.

«Вопрос борьбы с мраморным клопом нужно выносить на Женевские дискуссии, потому что за рубежом выпускают очень эффективные средства борьбы с этим вредителем», - подчеркнул Герия.