МОСКОВСКИЙ ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАЛ "МАСТЕРА И МАРГАРИТУ" В СУХУМЕ

СУХУМ, 24 апреля. /ТАСС/. Московский театр на Юго-Западе впервые привез в Абхазию один из лучших своих спектаклей - "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова. Показ состоялся 23 апреля вечером на сцене Государственного русского театра драмы Абхазии (РУСДРАМ) им. Ф. Искандера, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем очередной проект "Шедевры московской сцены", который проводится в нашем театре уже третий год и зарекомендовал себя. А для открытия проекта выбран самый знаменитый спектакль Театра на Юго-Западе - "Мастер и Маргарита" в интерпретации Валерия Беляковича, которому уже 26 лет, и который увидел весь мир и везде с восторгом принимается. Сегодня этот спектакль будет сыгран в 705-й раз, и в нем занята практически вся труппа Московского театра на Юго-Западе", - сказал перед началом спектакля генеральный директор РУСДРАМ Ираклий Хинтба.

Спектакль длился три с половиной часа. Зрители по его окончании долгими овациями выражали свое признание великолепной игры актеров. В зале присутствовала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

Театр на Юго-Западе впервые побывал в Абхазии с гастролями в апреле 2018 года и показал тогда три спектакля - "Дракула" по мотивам романа Брэма Стокера, "Макбет" по пьесе Уильяма Шекспира и "Портрет Дориана Грея" по роману Оскара Уайльда. В нынешний приезд театр по многочисленным просьбам абхазских зрителей вновь покажет "Портрет Дориана Грея", а также спектакль для детей от шести лет "В поисках сокровищ или невероятная история одного кораблекрушения".

Также в рамках проекта "Шедевры московской сцены" с 2017 года в республике побывали с гастролями Московский театр на Малой Бронной и Творческое объединение мастерских Сергея Голомазова.

https://tass.ru/kultura/6368618