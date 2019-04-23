24 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Сухум. 24 апреля 2018 г. Абхазия-Информ. В Абхазии ежегодно отмечают скорбную дату в истории армянского народа - День памяти жертв геноцида. Основные мероприятия, посвященные этой дате, проходят в Гагре, в храме Сурб Аменапркич (Всеспасителя).

Традиционно, в фойе Сухумской армянской школы учащиеся и преподаватели организуют экспозицию с фотографиями на тему геноцида, выставляют флаги стран, признавших геноцид. Почтить память жертв геноцида в школу пришли представители Армянской общины Абхазии, депутаты парламента. Затем все собравшиеся направятся в Гагру, в храм Сурб Аменапркич (Всеспасителя) на траурный молебен в память о невинно убиенных жертвах.