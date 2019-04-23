24 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН
Сухум. 24 апреля 2018 г. Абхазия-Информ. В Абхазии ежегодно отмечают скорбную дату в истории армянского народа - День памяти жертв геноцида. Основные мероприятия, посвященные этой дате, проходят в Гагре, в храме Сурб Аменапркич (Всеспасителя).
Традиционно, в фойе Сухумской армянской школы учащиеся и преподаватели организуют экспозицию с фотографиями на тему геноцида, выставляют флаги стран, признавших геноцид. Почтить память жертв геноцида в школу пришли представители Армянской общины Абхазии, депутаты парламента. Затем все собравшиеся направятся в Гагру, в храм Сурб Аменапркич (Всеспасителя) на траурный молебен в память о невинно убиенных жертвах.
Армяне жили в Абхазии ещё со времен средневековья, значительная армянская иммиграция в Абхазию началась в конце XIX века после начала в Турции армянских погромов и геноцида армян.
По оценкам международных организаций в 1915-1923 гг. было убито около 1,5 миллионов армян.
Геноцид армян признан РФ, Францией, Уругваем, Литвой, нижней палатой парламента Италии, большинством штатов США, парламентами Греции, Кипра, Аргентины, Бельгии, Уэльса, Национальным Советом Швейцарии, Палатой общин парламента Канады и сеймом Польши, а также Ватиканом, Европарламентом и Всемирным советом церквей. В этом году Макрон подписал указ, согласно которому 24 апреля во Франции будет отмечаться День памяти жертв геноцида армян.
Последнее от
- ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОБЩЕЕ ДЕЛО» НАЗВАЛО СВОЕГО КАНДИДАТА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
- НАДЕЖДА ВЕНЕДИКТОВА: ВЫБОРЫ БЕЗ ОСОБЫХ НАДЕЖД
- В СУХУМЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
- БОЕВИКИ ИГ ВЗЯЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕРИЮ ВЗРЫВОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
- МУЗЕЙ РЕРИХОВ НА ВДНХ ОТКРОЕТСЯ 27 АПРЕЛЯ