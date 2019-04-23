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Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОБЩЕЕ ДЕЛО» НАЗВАЛО СВОЕГО КАНДИДАТА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Среда, 24 апреля 2019 11:05
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОБЩЕЕ ДЕЛО» НАЗВАЛО СВОЕГО КАНДИДАТА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 24 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. «Кандидатом на пост Президента Республики Абхазия от имени "Общего дела" будет член Высшего Совета организации, депутат 5 и 6 созывов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия Алмас Северьянович Джапуа». Такое заявление было размещено на странице общественного объединения «Общее дело» в соцсети Фейсбук поздно вечером 23 апреля 2019 г.

Расширенное заседание «Общего дела», где было принято это решение, состоялось 5 апреля 2019 г.

В соответствии с законом «О выборах Президента Республики Абхазия», «право выдвижения кандидатов в Президенты Республика Абхазия принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке Министерством юстиции Республики Абхазия не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия и группам избирателей».

Поскольку «Общее дело не является политической партией», то его члены могут выдвигать кандидата в президенты как группа избирателей. Для выдвижения кандидата в Президенты Республики Абхазия от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Республики Абхазия.

Регистрация политических партий и инициативных групп избирателей и выдвижение кандидатов в президенты Центризбиркомом РА начнется 22 мая 2019 г.

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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ОБЩЕЕ ДЕЛО»

5 апреля на расширенном заседании общественного объединения «Общее дело» было принято решение о проведении внутреннего голосования по определению кандидатуры, которая от имени организации будет участвовать в предстоящих в июле 2019 года выборах Президента Республики Абхазия.

Голосование проходило не по обычно принятой схеме, так как никаких имен изначально заявлено не было. Участники общественного объединения предлагали кандидатов, которые, по их мнению, могут занять высший государственный пост.

Подавляющим большинством голосов было принято решение, что кандидатом на пост Президента Республики Абхазия от имени "Общего дела" будет член Высшего Совета организации, депутат 5 и 6 созыва Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия Алмас Северьянович Джапуа».

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