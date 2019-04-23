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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Новости Вторник, 23 апреля 2019 16:03
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В СУХУМЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

 

Сухум. 23 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 22 апреля в Сухуме состоялось первое заседание абхазо-российской межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству.

Заседание прошло под руководством председателей российской и абхазской частей межведомственной группы – заместителя министра России по делам Северного Кавказа Игоря Кошина и министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба.

В совещании также участвовали представители профильных министерств Республики Абхазия, Минэкономразвития РФ, Минюста и МИД России и др.

Как сообщает пресс-служба Минкавказа, «участники встречи подвели предварительные итоги реализации на территории Республики Абхазия программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, а также рассмотрели возможность упрощения процедур регистрации российских инвесторов и работников компаний с российским капиталом в Абхазии».

«Мы провели встречу с экспертами, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества, механизмы снятия ограничений, которые порой встают на пути дальнейшего развития. Главная задача – увеличить объем инвестиций, чтобы каждый житель Абхазии смог почувствовать изменения к лучшему», - отметил Игорь Кошин.

Главная задача, по его словам, состоит в том, чтобы увеличить объем инвестиций в республику.

«Нам предстоит долгая совместная работа по привлечению взаимных инвестиционных процессов. Россия является основным источником инвестиций в Абхазию как частного, так и государственного порядка, и мы придаем особое значение вопросам, связанным с теми темами, которые поднимают российские предприниматели, которые уже ведут бизнес в Абхазии или намереваются им заняться», - сказал Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

На переговорах, в частности, были затронуты темы абхазо-российского межбанковского взаимодействия и выполнения мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы.

Подводя итоги встречи, ее участники обсудили вопрос расширения сфер сотрудничества и развитие форм делового взаимодействия между Абхазией и Российской Федерацией.

Межведомственная рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству двух стран утверждена на 17-ом заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в декабре 2018 года.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 23 апреля 2019 16:08

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