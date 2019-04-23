ФЕСТИВАЛЬ "КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ" С УЧАСТИЕМ 12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ ОТКРЫЛСЯ В АДЫГЕЕ

"Кавказский меловой круг" - проект, призванный объединить народы Кавказа, способствовать сохранению и развитию национальных языков, культурных традиций, обогащению профессионального театрального искусства. В этом году, открывшись в шестой раз, фестиваль перерос статус межрегионального и стал международным. Сегодня здесь собрались национальные коллективы из 12 регионов Северного Кавказа, Южного федерального округа, Абхазии. Впервые участниками фестиваля стали представители театров Северной и Южной Осетии, Дагестана", - цитирует Касея Хачегогу ТАСС.

Сухум. 23 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . Фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг", открывшийся в понедельник в Майкопе, объединил 12 национальных театров Северо-Кавказского и Южного федерального округов России, а также государств ближнего зарубежья. Об этом сообщил на открытии фестиваля один из его организаторов - художественный руководитель Национального театра Адыгеи, народный артист Абхазии Касей Хачегогу.

Открыл фестиваль спектакль по драме немецкого драматурга Бертольда Брехта "Кавказский меловой круг", в котором впервые задействованы лучшие актеры национальных театров двух братских республик - Адыгеи и Абхазии. Это, в частности, Асиет Вайкок, Тимур Исупов, Зуральбий Зехов, Кесоу Хагба, Теймураз Чамагуа, Роза Дбар. Спектакль по задумке режиссера Касея Хачегогу идет на трех языках - русском, адыгском и абхазском с синхронными переводами, для постановки актеры Нацтеатра Адыгеи выучили абхазский язык.

Спектакли фестиваля, который завершится 26 апреля, пройдут на нескольких площадках - в Пушкинском народном доме, Госфилармонии Адыгеи, концертном зале "Нальмэс" и камерном музыкальном театре им. Адама Ханаху. Вход на спектакли бесплатный. В этом году впервые в рамках фестиваля для участников будут работать лаборатории по драматургии и сценографии, мастер-классы проведут специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Эмблема фестиваля очень символична - это круг, который всегда можно разомкнуть и войти в него. Организаторы фестиваля искренне рады всем - соседям, друзьям, гостям, участникам. Сохранение и развитие национальной культуры - это непрерывный процесс, требующий всеобщих усилий. Завершением фестиваля станет старинный кавказский танец дружбы "Удж", участники которого исполняют его в кругу", - сказал ТАСС Хачегогу.

О фестивале

Впервые проведенный в 2006 году, фестиваль объединил адыго-абхазских театральных деятелей, которые получили возможность знакомить друг друга с лучшими своими постановками, обсуждать проблемы региональных национальных театров и искать пути их разрешения. Высокий статус фестивалю придает наличие корпуса столичных театральных критиков. Спектакли оцениваются представителями Гильдии театральных режиссеров России Московского академического Театра сатиры, Российского университета театрального искусства (ГИТИС). Организаторы фестиваля - министерство культуры Адыгеи, Национальный театр республики им. И.С. Цея, Союз театральных деятелей России и Союз театральных деятелей Адыгеи.

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