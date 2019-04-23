СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЯСНЯЮТ ПРИЧИНЫ ВОЗГОРАНИЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ КОРПУСЕ АГУ

Сухум. 23 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня приблизительно в 10:30 утра произошло возгорание в вентиляционной шахте библиотечного корпуса Абхазского Госуниверситет. Прибывшие на место происшествия пожарные МЧС РА потушили очаг возгорания. В результате ЧП библиотечный фонд не пострадал, нет пострадавших и среди сотрудников АГУ. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Об этом сообщается на странице Абхазского госуниверситета в соцсети Феусбук.

В августе 2017 года были завершены ремонтно-восстановительные работы во всех корпусах Абхазского госуниверситета, проведенные за счет средств российской финансовой помощи. Корпус библиотеки был сдан в эксплуатацию с сентябре.

Ремонт Абхазского государственного университета был начат в 2010 году. На его реконструкцию по инвестиционной программе было выделено 706,8 миллионов рублей.