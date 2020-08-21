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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ СЕРЬЕЗНО ОБЕСПОКОЕН ПРОВЕДЕНИЕМ В ГРУЗИИ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ УЧЕНИЙ НАТО (Noble Partner 2020)

Новости Понедельник, 07 сентября 2020 17:11
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МИД АБХАЗИИ СЕРЬЕЗНО ОБЕСПОКОЕН ПРОВЕДЕНИЕМ В ГРУЗИИ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ УЧЕНИЙ НАТО (Noble Partner 2020)

Сухум. 7 сентября 2020. Абхазия-Информ.МИД Абхазии выражает серьезную озабоченность в связи с проведением на территории Грузии очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО «Достойный партнер 2020» (Noble Partner 2020). Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии, распространенном сегодня. MFAAPSNY.ORG

В документе в частности говорится: «В военных учениях в формате Грузия - НАТО будут задействованы несколько тысяч военнослужащих с применением тяжелой боевой техники, авиации и кораблей военно-морского флота США.

Вызывает серьезное опасение планомерное увеличение масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии, путем проведения подобного рода совместных учений, где грузинские военнослужащие имеют возможность наращивать свой боевой потенциал и приобретать дополнительные навыки ведения боевых операций. Подобная регулярная практика проведения крупномасштабных военных учений на территории Грузии несет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и подрывает усилия действующих международных форматов, направленных на урегулирование существующих конфликтов.

Хотели бы напомнить, что в результате такой недальновидной и опасной политики стран запада, активно способствующих процессу милитаризации Грузии, произошел значительный рост реваншистских настроений в Грузии, что подтолкнуло грузинские власти к решению о начале военной агрессии в августе 2008 года.

В качестве симметричного ответа на деструктивные действия Грузии и ее западных партнеров абхазская сторона намерена идти по пути усиления военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, для обеспечения обороноспособности и безопасности Республики Абхазия.

В связи с вышеизложенным, Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает действия Грузии, США и других стран-членов НАТО как откровенно провокационные и направленные на дестабилизацию ситуации на Южном Кавказе. В случае возможной эскалации напряженности в зоне неурегулированных конфликтов вся ответственность за возможные негативные последствия полностью ложиться на Грузию, США и НАТО».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 07 сентября 2020 17:26
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